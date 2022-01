Lotta al cancro: le scuole medie di Sovigliana e Vinci promosse in solidarietà

Quest’anno per la prima volta le Scuole Medie di Sovigliana e Vinci hanno partecipato al Progetto ‘Cancro io ti Boccio’ dell’AIRC, acquistando I prodotti quali arance, miele e marmellata, per un totale di 350 pezzi, per un valore di 2.700 euro.

Il progetto e tutto il lavoro degli ordini e della distribuzione è stato curato dalla professoressa Alessandra Campagna, docente di Francese e referente alla Salute dell’IC, che aiutata dai colleghi e dai rappresentanti dei genitori, ha potuto effettuare questa importante proposta, svolta al finanziamento dei progetti più innovativi dell’AIRC. Le scuole parteciperanno all’estrazione di PC e stampanti e nei prossimi mesi a delle lezioni con la professoressa Daniela Massi, ricercatrice dell’UNIFI.

"Un ringraziamento doveroso - dichiara Alessandra Campagna - va alle famiglie che sono state molto collaborative ed hanno partecipato copiosamente e con entusiasmo a questa lodevole impresa ed alla dirigente scolastica, professoressa Tamara Blasi".

Fonte: Ufficio Stampa