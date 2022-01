Mattarella eletto ancora Presidente della Repubblica

Dopo il Napolitano-bis, anche Sergio Mattarella è stato costretto a un secondo mandato come Presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato uscente, infatti, si è messo a disposizione di coloro che lo volevano ancora al Quirinale - "anche se avevo altri programmi", come ha voluto sottolineare - e nella serata di oggi, all'ottavo scrutinio, si è visto riconfermato alla più alta carica dello Stato con 759 voti (il quorum era di 505).

L'ottantenne palermitano che ha gestito una delle più gravi crisi sanitarie in Italia come la pandemia da covid e l'instabilità di due legislature tribolate in Parlamento sarà di nuovo a capo dello Stato italiano.

Ma come ci si è arrivati? Con una trattativa guidata da Matteo Salvini leader della Lega che si è frantumata con l'ostilità anche dei colleghi di partito e di coalizione, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Si sono infrante le candidature della terna Nordio-Pera-Moratti, della presidente del Senato Alberti Casellati e di Elisabetta Belloni a capo dei servizi segreti.

Il parlamentare Pierfrancesco Casini, all'ipotesi di un Mattarella-bis da concretizzarsi, ha voluto tirarsi fuori dai giochi nella giornata di oggi, sabato 29 gennaio, al sesto giorno di trattative finite a vuoto.

Si schiantano anche le proposte di Giuseppe Conte, in appoggio con l'aiuto di Beppe Grillo su Belloni al nome di 'una presidente donna'. Il Pd rimane un passo indietro, prima respingendo molte proposte del centrodestra e poi lasciando fare 'la figura del Bersani' nel 2013 a Salvini.

Mario Draghi, premier in carica e spesso citato come papabile candidato, si è fatto portavoce della richiesta dei partiti. Diversamente dal 2013 per la rielezione di Giorgio Napolitano, la proposta è stata fatta in modo diverso e per senso delle istituzioni Sergio Mattarella è stato rieletto.

I commentatori politici sono concordi nel definire il fallimento delle segreterie di partito.