Operaio morto a Bibbiena, oggi i funerali. Il titolare dell'azienda: "Come un fratello"

Si sono celebrati oggi al santuario di Santa Maria del Sasso, a Bibbiena, i funerali di Francesco Brenda, operaio di 51 anni morto nella ditta di calcestruzzi in cui lavorava dopo essere caduto in un frantoio per inerti. Fuori al santuario erano presenti tante persone, tra amici e parenti, nonché il sindaco Filippo Vagnoli, rimasto accanto al padre dell’operaio.

I funerali sono stati officiati dal vescovo di Arezzo Riccardo Fontana ed era presente anche il titolare dell’azienda: “Per me non era un dipendente – ha dichiarato – ma un amico, che da 30 anni lavorava con me. E' come aver perso un fratello".

L'autopsia tuttavia non ha escluso il malore tra le cause del decesso, tuttavia la procura di Arezzo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dove è iscritto il nome del titolare dell'azienda.