Senza green pass dietro al bancone e clienti a bere: supermarket multato e chiuso

A Prato, un market etnico nei pressi di via Pomeria è stato chiuso per cinque giorni dalla polizia a Prato e i titolari, di origine nigeriana, sono stati multati per 5.400 euro. Il locale era da qualche giorno sotto la lente del personale della squadra amministrativa, che nei giorni scorsi è intervenuto per un controllo del negozio.

Dietro al bancone è stata identificata una donna di 53 anni priva del Green pass, la quale si è giustificata dichiarando di star sostituendo temporaneamente la figlia, l’effettiva proprietaria del locale.

Dentro il supermarket, gli agenti hanno trovato cinque uomini a mangiare, benché l'esercizio commerciale fosse privo della licenza per la somministrazione di cibi e bevande, avendo solo quella di vendita di generi alimentari importati dall'Africa e dell'America.