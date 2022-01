È morta a soli 54 anni Silvia Maestrelli, produttrice di vino originaria della Toscana e proprietaria della Tenuta di Fessina a Castiglione di Sicilia, dove ha portato l'azienda etnea tra i principali attori del vino italiano di qualità. Lascia la figlia Lavinia, amici e parenti che l'hanno sempre seguita nelle sue passioni.

La storia di Silvia Maestrelli e della sua famiglia parte dalla tenuta di Villa Petriolo a Cerreto Guidi, fondata dal padre Moreno Maestrelli (già titolare della Cartotecnica Maestrelli di Sovigliana) e gestita da Silvia e Simona.

La vita di Maestrelli era divisa tra la Toscana e la Lombardia, precisamente Milano dove aveva trovato il compagno di vita Roberto Silva.

Ma il 'triangolo' di luoghi del cuore si completa con Castiglione di Sicilia, dove nel 2006 avvia la Tenuta di Fessina, il suo sogno. Un'imprenditrice che ha inquadrato perfettamente la sua idea di vini locali, privilegiando il rapporto con i produttori di zona e con la storia e l'eredità di un luogo.

La malattia l'ha minata nel fisico ma non nello spirito, considerando i lutti con cui aveva fatto i conti negli ultimi anni (nel 2013 il padre Moreno e poi il padre della figlia Lavinia). Ieri la notizia della scomparsa, questa la nota diramata su Facebook dalla Tenuta di Fessina.

Con grande dolore comunichiamo che Silvia ci ha lasciato quest’oggi. Sei stata un faro ed un esempio per tutti noi, attraverso la tua sensibilità e la tua gentilezza ci hai insegnato cosa voglia dire sacrificio e passione, amore per un lavoro e cura per le cose care. Hai creato un progetto e nel contempo una casa, un azienda, ma anche una famiglia. Quello che lasci oggi non è solo un ricordo, ma un tesoro, un dono che porteremo con noi per sempre. La tua energia, la tua generosità e la tua forza ci accompagneranno nei momenti più difficili. Ci uniamo alla famiglia e alla figlia Lavinia nel cordoglio. Sappiamo che sei serena lassù, continueremo a portare avanti con orgoglio ed amore i tuoi insegnamenti. Grazie per tutto.