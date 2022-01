Sport per giovani fiorentini, prorogato il bando a metà febbraio

Prorogato al 15 febbraio il bando per le famiglie che promuove, facilita e favorisce l’accesso alla pratica sportiva dei giovani minorenni. Una proroga che si somma ad importante novità: il tetto Isee è stato portato da 10 a 40mila euro. Al termine verrà stilata una graduatoria fino ad esaurimento fondi.

Il progetto 'Potenziare e innovare lo Sport per Tutti' prevede un rimborso annuale per l’iscrizione e la frequenza ai corsi dei giovani di età inferiore ai 18 anni.

Per la stagione in corso l’importo massimo del rimborso per l’iscrizione e la frequenza ai corsi è di 200 euro a testa (oltre Iva) che sarà corrisposto alle società sportive.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa