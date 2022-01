Trovati con 8mila euro di refurtiva a Pisa: arrestati e rimessi in libertà

Arrestati un 32enne e un 34enne romeni senza fissa dimora e con precedenti per furto di energia elettrica e in possesso di materiale rubato in 3 occasioni diverse in dei garage di Pisa. Il 34enne aveva anche sulle spalle il divieto di dimora nella provincia di Pisa disposto dal gip. L’ arresto è stato convalidato e successivamente i due sono stati rimessi in libertà.

Le volanti della questura sono intervenute in via Pietrasantina in un edificio abbandonato dove era stata segnalata la presenza di abusivi. I due sono stati visti mentre fuggivano, un cavo elettrico di 15 metri era stato inserito dall'esterno dentro il rudere.

Una volta bloccati e identificati, gli agenti hanno proceduto all'inventario del materiale rubato ritrovato: 1 bicicletta marca Bottecchia, due biciclette elettriche, un monopattino elettrico, 1 minidecespugliatore, 2 seghe elettriche, un soffiatore di foglie, una idropulitrice, 1 tagliasiepi, 2 trapani a percussione, 1 cassetta degli attrezzi e altro materiale da giardinaggio, del valore di circa 8.000 euro.

I furti erano avvenuti in garage privati, uno di questi lo scorso 24 gennaio in via San Jacopo. Gli oggetti sono in corso di restituzione.