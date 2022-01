A Palazzo Blu torna ‘Warning – I pericoli rimossi’

Riprendono gli appuntamenti con la rassegna scientifica ‘Warning – i pericoli rimossi’, con l’evento del prossimo 2 febbraio su ‘Automazione e automi’ (ore 15.30) che avrà per ospiti i relatori Michela Milano, professoressa ordinaria all' Università di Bologna e direttrice del Centro interdipartimentale Alma Mater Research Institute for Human-Centered Artificial Intelligence e Egidio Falotico, ricercatore all'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Già negli anni ’40 del Novecento venivano studiati e sperimentati processi di automazione e di elaborazione dell’informazione. Ed oggi sappiamo che le capacità delle macchine calcolatrici e dell’automazione possono aiutare l’uomo a realizzare obiettivi prima preclusi: dalla gestione dell’ambiente e delle risorse energetiche all’aumento della produzione e della qualità di beni e servizi. Assistiamo ogni giorno all’implementazione di tecnologie come intelligenza artificiale e deep learning, e questa fa sorgere sempre nuove domande sull’uso corretto di queste tecnologie in modo che non sostituiscano l’uomo ma lo affianchino in compiti strategici. Nasce la necessità di una automazione ‘antropocentrica’ in cui il controllo delle funzioni critiche resti ‘in mani umane’ per garantire la tutela e la preservazione della nostra presenza e della nostra responsabilità.

L’evento è aperto al pubblico – si ricorda che l’accesso all’auditorium è consentito muniti di green pass e con obbligo di mascherina – e si tiene anche in diretta streaming dal sito e dall’account facebook di Palazzo Blu.

Fonte: Ufficio stampa