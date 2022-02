Sebach 'great place to work', il 90% degli addetti lo ritengono 'eccellente'

Un ambiente di lavoro di qualità. È questo il significato della Certificazione Great Place to Work® 2022 che Sebach, azienda leader nel noleggio di wc e soluzioni sanitarie mobili, ha ricevuto a seguito di una survey interna realizzata dal Great Place to Work® Institute Italia.

“Tutto considerato, direi che questo è un eccellente luogo di lavoro”, è il 90% dei dipendenti Sebach ad ammetterlo. Un risultato raggiunto analizzando varie dimensioni quali credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione. La certificazione riflette infatti la considerazione dell’azienda da parte dei dipendenti, valutata sulla base della fiducia verso il management, il riconoscimento del valore personale e professionale, l’equa condivisone di opportunità ed un senso di appartenenza e squadra all’interno dell’ambiente di lavoro.

Antonella Diana, Amministratore Delegato di Sebach, afferma: “Siamo orgogliosi di aver ricevuto questa certificazione. Rappresenta il nostro costante impegno nel rendere il luogo di lavoro il più piacevole ed armonioso possibile. Sapere che i nostri dipendenti hanno un’alta considerazione del contesto in cui operano non può che renderci felici. È questo l’obiettivo che quotidianamente ci prefiggiamo: lavorare con professionalità in un clima positivo e costruttivo per il bene non solo dell’azienda ma anche e soprattutto delle persone che ne fanno parte”.

Fonte: Ufficio Stampa