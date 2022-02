Sanremo alla fiorentina: Drusilla Foer sul palco del Festival

Oggi, giovedì 3 febbraio, la Toscana sale sul palco del Festival di Sanremo. Drusilla Foer sarà al fianco di Amadeus nella conduzione della terza serata della kermesse canora. Personaggio nato dall'attore fiorentino Gianluca Gori, Drusilla Foer è all'esordio a Sanremo anche se ha un curriculum lunghissimo di apparizioni in teatro.

Stando alla biografia, la nobildonna Drusilla Foer è nata in Toscana nel 1945 e ha condotto una vita tutt'altro che noiosa: modella, pittrice, opinionista, sceneggiatrice, cantante e molto altro ancora. Un'esistenta trascorsa tra l'Italia, Cuba, New York e Viareggio, anche se la sua vita privata rimane top secret.

Nel corso della sua carriera Drusilla Foer è diventata un'icona del movimento LGBTQI+. In tv ha esordito con The show must go off nel 2012, ma anche in Stra Factor. Presente al cinema in Magnifica Presenza di Ferzan Ozpetek, ha fatto molto teatro e il suo spettacolo più noto è Eleganzissima.

Stasera sarà a Sanremo e in conferenza prima dell'esordio ha detto: "Forse io dovevo essere la figura scandalosa di questo Festival, ma non mi sembra che mi manchino...".