Il sindaco diventa comandante della municipale (di un altro Comune)

Sandro Cerri nominato nuovo Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Bibbona, a conferma “della stima e della fiducia che ho sempre avuto in lui. Cerri è una persona preparata – sottolinea il Sindaco, Massimo Fedeli – e adatta a ricoprire il ruolo di Comandante. Sarà capace di gestire e coordinare la squadra grazie alle sue doti personali e professionali, nonché organizzare al meglio le attività di controllo del territorio”.

Sindaco per tre mandati del Comune di Montecatini Val di Cecina, oltre che giornalista pubblicista, Cerri ha lavorato nel corpo di Polizia municipale dal 1992 al 2000 in diversi Comuni della Toscana e dal 1998 nel Comune di Bibbona. Dal 2000 al 2006 è stato tecnico nell’area Edilizia privata, area della quale è stato responsabile dal 2006 al 2021: anni durante i quali ha sempre aggiornato la sua formazione partecipando a corsi e seminari, sia per il ruolo di tecnico all’interno dell’area Edilizia privata che per quanto riguarda quello di agente municipale.

"Da oggi andrà a ricoprire un ruolo importante e – conclude Fedeli – delicato, in quanto sarà a contatto con il pubblico e con i cittadini in prima persona e sono convinto che, con la sua competenza e professionalità, sarà capace di gestire la sicurezza dell’intero territorio comunale. Un compito delicato soprattutto durante i mesi della stagione estiva, quando Bibbona, e in particolare la frazione di Marina di Bibbona, fa registrare punte di 100mila presenze turistiche giornaliere. Gli faccio i miei più sinceri auguri e sono convinto che la professionalità che l‘ha contraddistinto in questi anni sarà alla base di questo novo percorso lavorativo".

Fonte: Comune di Bibbona - Ufficio stampa