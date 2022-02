Senegal campione d'Africa, è festa anche nel Cuoio

Il Senegal ha vinto la sua prima Coppa d'Africa di calcio. La nazionale guidata dal ct Cissé ha battuto in finale a Olembe, in Camerun, l'Egitto. Dopo lo 0-0 ai regolamentari, il Senegal ha vinto 4-2 ai calci di rigore grazie alla rete decisiva di Mané, che nel primo tempo aveva fallito un penalty.

La gioia per il Senegal è grandissima e a esultare è anche il Comprensorio del Cuoio. Nei comuni in provincia di Pisa vive una delle più numerose comunità senegalesi d'Italia. A Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno e anche nella fiorentina Fucecchio - per non parlare della vicina Pontedera - sono tante le persone originarie del Senegal, si parla di migliaia di uomini e donne. Basti pensare alle associazioni attive sul territorio, come la santacrocese Cossan o la montopolese Teranga.

Già sui social network sono partiti i festeggiamenti per il primo successo del Senegal nella storia della Coppa d'Africa. I Leoni della Teranga hanno sfruttato una delle migliori generazioni calcistiche della loro storia. Peraltro esulta pure Mame Thiam, che cinque anni fa ha vestito la maglia dell'Empoli.