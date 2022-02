Ultima fase di lavori per la scuola di Staggia Senese

Ultima fase di lavori alla scuola media di Staggia interessata da un intervento di adeguamento ed efficientamento energetico. “L'intervento progettato è prossimo al completamento. Copertura, infissi, pavimentazione sono già stati realizzati – dice il sindaco David Bussagli - Adesso si apre una nuova fase legata agli interventi sugli impianti che, una volta terminata, consentirà di procedere con le operazioni di finitura”. L’intervento in questione ha un costo di circa 1 milione di euro ed è finalizzato ad adeguare l’edificio e a migliorarlo sotto un profilo di agibilità ed efficientamento energetico. Un intervento complesso, con lavori sia sul fabbricato che sulle opere murarie, che è stato finanziato con contributo della Regione Toscana di 400mila euro per interventi di edilizia scolastica urgenti e indifferibili e con uno stanziamento diretto del Comune per 580mila euro. In corso di realizzazione dell’intervento sono stati valutati e introdotti specifici lavori per l’impianto di riscaldamento e di raffreddamento, inizialmente non previsti.

“Abbiamo voluto cogliere l’opportunità del cantiere in corso per migliorare anche l’aspetto impiantisco, predisponendo specifica progettazione e assicurando le risorse necessarie – dice il sindaco – I lavori riprenderanno proprio dagli impianti e procederanno verso il completamento dell’opera”. La scuola media di Staggia è stata chiusa in seguito agli esiti delle verifiche commissionate dal Comune nell’ambito del programma pluriennale di controlli che riguarda tutto il patrimonio di edilizia scolastica della città. Un percorso portato avanti anno dopo anno per realizzare e mettere in ponte interventi di adeguamento e miglioramento. Sull’edificio, dove mai erano stati ravvisati elementi di pericolosità, le verifiche hanno avuto un esito negativo che ha imposto la chiusura temporanea. Nella fase immediatamente successiva l’Amministrazione si è mossa per definire con la scuola soluzioni utili allo svolgimento dell’attività e per creare le condizioni ad assicurare il più rapido percorso di adeguamento.

“La chiusura della scuola è stata accompagnata da subito da un forte impegno da parte nostra, nella progettazione e nel reperimento risorse – dice il sindaco - Nel gennaio dello scorso anno sono finalmente iniziati i lavori che entrano adesso nella fase finale che ci avvicina al momento, da tutti atteso, in cui potremo restituire in piena sicurezza la scuola ai ragazzi e a tutta la comunità staggese”.

