Appartamenti comunali in vendita, asta pubblica a Certaldo

In vendita due appartamenti di proprietà comunale che si trovano in località Pino - Busacchi. Il Comune ha indetto un'asta pubblica che si terrà il 17 marzo 2022, a partire dalle ore 9. Entrando nel dettaglio, il lotto 1 individua un appartamento composto da una cucina, due camere e un bagno per una superficie netta di 71,44 mq e resede esclusivo (locato, prezzo a base d'asta 105mila euro) mentre il lotto 2 individua un appartamento composto da una cucina, due camere e un bagno per una superficie netta di 77,14 mq e resede esclusivo (disponibile, prezzo a base d'asta 115mila euro).

I soggetti interessati a partecipare all’asta dovranno far pervenire, all’ufficio Protocollo generale del Comune, entro le ore 12 dell'11 marzo 2022, il plico contenente la richiesta di partecipazione all’asta pubblica e l’offerta economica. La documentazione deve essere indirizzata al Comune di Certaldo, piazza Boccaccio 13 – 50052 Certaldo (FI). L’orario dell’ufficio Protocollo del Comune è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 15,30 alle 18,30.

Per maggiori informazioni e ulteriori dettagli sugli immobili, sulla presentazione della domande e sui requisiti necessari per partecipare, è possibile consultare l'avviso e tutta la relativa documentazione sul sito internet del Comune di Certaldo, www.comune.certaldo.fi.it, accedendo alla sezione 'Notizie' oppure cliccando nella sezione 'Amministrazione trasparente'. Per avere ulteriori informazioni e concordare eventuali sopralluoghi è possibile contattare l'ufficio Tecnico settori Lavori pubblici, nei giorni di apertura al pubblico, dalle 10.30 alle 12.30 il martedì, giovedì e venerdì e il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18, chiamando lo 0571 661245.

Fonte: Comune di Certaldo