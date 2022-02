Castelfiorentino raccoglie farmaci da banco per famiglie bisognose

Donare un farmaco a chi ne ha effettivo bisogno. Una scelta di solidarietà e un aiuto concreto per chi lo riceve, specie in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo. E’ con questo spirito che è in corso la raccolta di farmaci da banco per le famiglie bisognose, iniziativa all’insegna della sensibilità sociale che si tiene in tutta Italia e che sabato 12 febbraio vedrà scendere in campo anche i volontari delle associazioni di Castelfiorentino per supportare la raccolta nelle farmacie di tutto il territorio comunale.

Promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico e dalla Misericordia in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino e le associazioni di volontariato, la “Giornata nazionale di raccolta del farmaco” coinvolge in tutta Italia circa 5.000 farmacie e si propone di dare una risposta a tutte quelle persone che si trovano in una condizione di “povertà sanitaria”.

Confermate le modalità della raccolta, già sperimentate positivamente nelle passate edizioni: le persone che intendono aderire alla campagna potranno infatti acquistare i farmaci presso le Farmacie del capoluogo (farmacie comunali 1 e 2, farmacia Venturi), oppure presso la Farmacia di Granaiolo, e donarli contestualmente al loro acquisto. I farmaci da donare sono quelli “da banco”, esclusi dal rimborso del SSN. Dalla Misericordia tengono in ogni caso a ricordare che le maggiori esigenze sanitarie riguardano gli antipiretici, i fermenti lattici, i disinfettanti (cavo orale o contro la tosse), gli analgesici, gli antinfluenzali, gli integratori vitaminici, le pomate ecc…

Questi gli orari della raccolta. Farmacie comunali 1 e 2: tutti i giorni mattino e pomeriggio, mentre sabato 12 febbraio solo al mattino; Farmacia Venturi: tutti i giorni mattino e pomeriggio compreso sabato 12 febbraio; Farmacia di Granaiolo: tutti i giorni mattino e pomeriggio mentre sabato 12 febbraio solo al mattino.

“Dopo i brillanti risultati ottenuti in passato – sottolinea Andrea Strambi, governatore della Misericordia – auspichiamo di poter contare anche quest’anno sulla grande sensibilità della popolazione di Castelfiorentino, da sempre molto attenta quando si tratta di dare una mano a chi si trova in una situazione di difficoltà economica. Un ringraziamento desidero esprimere nei confronti dei volontari delle associazioni che ci supporteranno in questa campagna, quanto mai prezioso per il buon esito della raccolta”.

“Aiutare gli altri – osserva l’Assessore alla Sanità, Alessandro Tafi – è una delle scelte più belle che possiamo fare. In questo caso si tratta di offrire la possibilità di curarsi a persone che si trovano in stato di bisogno, e sono talora indotte a trascurare perfino la loro salute. Con le nostre Farmacie, partecipiamo pertanto in modo convinto a questa campagna di solidarietà sanitaria, come abbiamo sempre fatto in passato, e ci auguriamo che i cittadini possano dare un contributo alla raccolta dei farmaci. Ringrazio la Misericordia e tutte le associazioni che partecipano a questa Giornata, che contribuisce a rafforzare la rete di protezione sociale presente nel territorio”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa