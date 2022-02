Empoli Scacchi cresce: boom di iscritti e nuovo sito

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Empoli Scacchi nasce nell’ottobre del 2015 con lo scopo di diffondere e divulgare il “nobil giuoco”, attraverso attività di varia natura, e di offrire agli associati servizi per soddisfare le loro esigenze sportive, ricreative e culturali.

Grazie alla passione e all’impegno dei 15 soci fondatori il circolo è diventato un vero e proprio punto di riferimento in tutto l’Empolese Valdelsa, e non solo, per quanto riguarda gli appassionati del gioco degli scacci. Tante le iniziative organizzate in questi anni; dai tornei nazionali e internazionali che hanno visto la partecipazione di un sempre crescente numero di giocati, ai corsi di vario livello per bambini, ragazzi e adulti. Dopo il successo del torneo a squadre che si è tenuto lo scorso 30 gennaio, sono previste altre importanti manifestazioni a partire dalla prossima primavera.

In pochi anni l’associazione empolese ha visto crescere il numero dei soci in modo esponenziale, a tal punto che a fine 2021 gli associati hanno superato quota 90, un risultato che ha oltrepassato le più rosee aspettative, come sottolinea Stefano Donati, presidente dell’Asd Empoli Scacchi:

“Siamo veramente soddisfatti del lavoro svolto e il numero sempre crescente di soci ci spinge ad andare avanti con sempre maggiore entusiasmo e impegno. Per festeggiare questa tappa importante abbiamo deciso di regalarci una nuova vetrina online dove potersi raccontare in modo più dinamico e multimediale. Andrea Tozzi, con il team di Connecta, ha raccolto ed interpretato questa nostra esigenza creando un nuovo sito molto più completo, stimolante e soprattutto funzionale alle nostre esigenze. Si possono trovare informazioni utili, aggiornamenti sui concorsi, tornei e sui vari corsi per adulti e bambini. Un ottimo mezzo per far conoscere ad un pubblico sempre crescente il magico mondo degli scacchi.”

Se giocate a scacchi o se volete approcciarvi a questo gioco visitate il nuovo sito dell’associazione all’indirizzo: empoliscacchi.org.

Fonte: Empoli Scacchi