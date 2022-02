Servizio civile nelle Pubbliche Assistenze, prorogato bando a Empoli e Castelfiorentino

È stata nuovamente prorogata la scadenza del bando del Servizio Civile Universale 2022. Le candidature presentate dopo le ore 14 del 10 febbraio, prima data di proroga, saranno ammesse con riserva. La nuova scadenza è fissata a mercoledì 9 marzo 2022, entro le ore 14.

L’opportunità per i giovani dai 18 ai 28 anni è dunque ancora aperta anche alle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino, che hanno a disposizione 16 posti. Sono due i progetti attivi, così ripartiti: a Empoli 12 ragazzi saranno selezionati per il progetto “Assistenza e Soccorso” mentre altri due posti, di cui uno riservato a “giovani con minori opportunità”, sono dedicati al progetto “Info Toscana Salute”. Nella sede di Castelfiorentino due le selezioni previste, sempre per il progetto “Assistenza e Soccorso”.

Potranno candidarsi al Servizio Civile Universale ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni, italiani e non, purché cittadini europei o regolarmente soggiornanti in Italia. Ai giovani che entreranno in servizio, dalla durata di 12 mesi per 25 ore settimanali, è corrisposto un assegno mensile di natura non retributiva pari a 444,30 euro.

Come presentare domanda

Gli aspiranti operatori volontari potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/, muniti di Spid.

Sul sito di Anpas tutte le informazioni, compreso l’elenco dettagliato delle sedi e dei progetti, tra cui le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino: https://www.anpas.org/bando-scu.html

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite Empoli e Castelfiorentino - Comunicazione