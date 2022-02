Confesercenti presenta richieste e proposte al presidente degli 11 Comuni dell'Empolese Valdelsa

Si è tenuto a Castelfiorentino l’incontro tra Alessio Falorni, Presidente dell’Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa e Ilaria Scarselli, Presidente Confesercenti territoriale. Un confronto concreto per ribadire ancora una volta lo stato di grave difficoltà in cui si trovano le piccole e medie imprese.

“Siamo di fronte ad un momento cruciale – dichiara Ilaria Scarselli Presidente Confesercenti Empolese Valdelsa– dopo l’impennata dei contagi del periodo pre-natalizio la pandemia sembra lasciare uno spiraglio di speranza. Purtroppo lo slancio verso una vera ripartenza è frenato dalle difficoltà legate all’aumento dell’energia e delle materie prime, oltre che dal sostegno solo parziale da parte del governo centrale alle nostre attività.”

Tanti i temi trattati, dall’analisi della situazione attuale alle prospettive per il futuro in ottica PNRR. Con l’occasione è stato consegnato a Falorni un documento con le richieste dell’associazione di categoria per superare questa fase: proroga ammortizzatori sociali Covid, ristori reali in base al calo di fatturato, intervento sulle utenze ma anche proroga suoli pubblici gratuiti e riduzione dei canoni di affitto.

“Ringraziamo il Presidente dell’Unione per aver ascoltato con attenzione le nostre sollecitazioni – continua Scarselli - sapere di avere le istituzioni locali dalla nostra parte è sicuramente un primo passo importante. Adesso è necessario sollecitare un intervento tempestivo dei livelli superiori ”.

“Il nostro è un territorio che si poggia sulla piccola e media impresa – conclude Alessio Falorni Presidente dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa – momenti di confronto con i soggetti della rappresentanza sono fondamentali per aiutarci ad indirizzare le nostre azioni. Non mancheremo di fare il possibile per venire incontro alle esigenze degli imprenditori, purtroppo gran parte delle azioni dipendono dal governo centrale, insieme possiamo avere la giusta massa critica per ottenere risultati efficaci”.

