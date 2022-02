Nazionale Under 17 al Franchi di Siena, De Mossi: "Orgogliosi della scelta"

Siena sarà sede della Nazionale. Lo stadio “Artemio Franchi”, di proprietà dell’amministrazione comunale, sarà infatti la sede dell’Elite Round della Nazionale Under 17 maschile, in programma dal 23 al 29 marzo.

“Ho ricevuto con grande piacere – commenta il sindaco di Siena Luigi De Mossi – la lettera del presidente della Figc Gabriele Gravina che ci ha comunicato la scelta per questo importante appuntamento sportivo. Ciò conferma, ancora una volta, il gradimento della nostra città e la capacità di attrarre eventi sportivi di livello, con risvolti anche dal punto di vista della ricettività. Come Comune di Siena concederemo il patrocino alla manifestazione e collaboreremo fattivamente con la Federazione per la piena riuscita della stessa, la Nazionale di calcio è la squadra di tutti gli italiani, siamo orgogliosi che Siena possa contribuire ad alimentare il senso di unità e condivisione”.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa