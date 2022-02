Tenta di rapire bimbo di 9 anni, 52enne arrestato a Pisa

Si era avvicinato a due bimbi, la sorella di 17 e il fratello di 9 anni, con fare sospetto in via Battisti a Pisa. Nei pressi della Sesta Porta ha preso per il braccio il piccolo, strappandolo dalle mani della sorella e scappando per qualche metro. La giovane ha cominciato a gridare e con l'aiuto dei passanti è stato possibile togliere il piccolo dalle mani mentre l'uomo, un 52enne delle Filippine senza fissa dimora, ha tentato di scappare.

La polizia di Pisa, poco dopo le 17, è riuscita a scoprirlo e ad arrestarlo dopo l'identificazione. L'ipotesi di reato è tentato sequestro di persona. Adesso l'uomo si trova in carcere in attesa dell’ interrogatorio di garanzia dove potrà fornire la sua versione dei fatti.

L’uomo sembrerebbe coinvolto anche in una vicenda dai contorni poco chiari: aveva pedinato una giovane ragazza di Pisa mentre si recava in una palestra cittadina, attendendola all’ esterno della struttura fino alla di lei uscita. Questa spaventata aveva allertato le Forze dell’ Ordine, che lo avevano identificato e denunciato alla Procura della Repubblica.