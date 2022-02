Magazzinieri, contabili, operai: le ultime offerte di lavoro a Empoli

Ritorna la vetrina del lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

ADDETTO/A ALLA MANOVIA CON ESPERIENZA

La risorsa si occuperà della preparazione, finissaggio, montaggio ed incollaggio su calzature di lusso. La risorsa deve possedere esperienza pluriennale nella mansione. Si richiede altresì disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Empoli/Malmantile/San Miniato

synergie.intervieweb.it/jobs/addetti_alla_manovia_con_esperienza

CUCITORE/TRICE MECVAL

La risorsa, inserita nel reparto produzione, si occuperà di cucire calzature con macchina Mec Val. La risorsa ideale si presenta coni seguenti requisiti: esperienza pregressa nella mansione, conoscenza necessaria ed indispensabile della macchina MecVal, completano il profilo ottima manualità ed interesse per il settore calzaturiero.

Luogo di lavoro: Empoli

synergie.intervieweb.it/jobs/cucitoretrice_mecval

ADDETTO/A PULIZIA DELLA SCARPA

La risorsa si occuperà della pulizia scarpa con spazzolino e solventi. La risorsa si occuperà della pulizia scarpa con spazzolino e solventi.

Luogo di Lavoro: Empoli

synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa_pulizia_della_scarpa

RESPONSABILE SERVIZI DI PULIZIA

La risorsa dovrà intrattenere contatti con i clienti, elaborare i preventivi per il servizio offerto e gestire il personale dipendente sulla base delle commesse di lavoro. All'occorrenza e in base alle necessità, la risorsa dovrà anche effettuare in prima persona le pulizie. La risorsa ideale possiede doti organizzative, di problem solving ed esperienza nella mansione.

Luogo di Lavoro: Empoli

synergie.intervieweb.it/jobs/responsabile_servizi_di_pulizia

COLLABORATORE/TRICE DI STUDIO CONTABILE

La risorsa si occuperà di predisporre bilanci e dichiarazioni dei redditi attraverso l'uso del gestionale Teamsystem oltre che di gestire in autonomia la contabilità e tutti gli adempimenti connessi. Si ricerca una risorsa con partita iva, con precedente e solida esperienza in studi di commercialisti e con una buona conoscenza di Teamsystem. Completa il profilo la capacità di elaborare pratiche CCIAA.

Luogo di lavoro: Empoli

synergie.intervieweb.it/jobs/collaboratoretrice_di_studio_contabile

MAGAZZINIERE MULETTISTA

La risorsa si occuperà della gestione del carico e scarico di merci e in generale di attività di magazzino. Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione ed è munito di patentino del muletto.

Luogo di lavoro: Empoli

synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere_mulettista

