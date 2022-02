"Sono mamma di tre figli militari": Alina, ucraina, commuove la piazza di Empoli

"Mi chiamo Alina, noi siamo tanti qui uomini e donne di Ucraina. Nostri cari, figli, nipoti sono in Ucraina. Sono mamma di tre figli militari, sono tutti sotto bombardamenti aerei. A mio nipote sono già venuti i capelli bianchi in queste due notti, perché è rimasto solo. Preghiamo tutti per la pace nella nostra terra".

L'intervento conclusivo di Alina, una donna della commossa delegazione ucraina in piazza Farinata degli Uberti quest'oggi a Empoli, ha portato la realtà della guerra nella piazza, a due giorni dall'inizio dei bombardamenti russi e dell'invasione.

Di seguito il video della manifestazione, dalla diretta Facebook della pagina di gonews.it