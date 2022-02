Disturbi gastrointestinali alla scuola "Menotti", domani servizio regolare

Scuola dell'Infanzia "Menotti", la ASL ha provveduto a tracciare tutte le persone che hanno manifestato sintomi gastrointestinali e stamani ha effettuato un nuovo sopralluogo nel corso del quale, allo stato attuale, non ha rilevato nessuna irregolarità strutturale e ambientale della scuola dal punto di vista igienico sanitario. Come si ricorderà venerdì scorso diversi bambini ed alcune insegnanti avevano manifestato disturbi gastrointestinali.

I primi esami sugli alimenti al centro cottura non hanno rilevato presenza batterica ed è ancora in corso l'indagine epidemiologica. La ASL non ha pertanto ritenuto necessario emanare provvedimenti di chiusura del servizio per ragioni sanitarie e pertanto domani il servizio sarà regolare.

Le famiglie sono state informate.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa