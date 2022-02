Ucraina, Caritas Pistoia dà le prime indicazioni

A fronte della escalation della guerra in Ucraina si stanno già moltiplicando le richieste di informazioni e la disponibilità della gente della diocesi ad offrire contributi, disponibilità all'accoglienza e generi di prima necessità per gli sfollati provenienti dai luoghi del conflitto. In queste ore Caritas Italiana, in stretto contatto con la Caritas Ucraina e con quelle delle nazioni limitrofe, stanno prestando soccorso e accoglienza ai primi profughi.

La Caritas di Pistoia, seguendo le linee guida della Caritas nazionale, rende noto che al momento non sono in corso raccolte straordinarie di vestiario o generi alimentari e che ogni iniziativa di accoglienza verrà decisa e resa nota tra qualche giorno, dopo che le istituzioni forniranno indicazioni e modalità più chiare.

Per il momento è possibile fare un’offerta economica che confluirà nelle raccolte di Caritas nazionale, utilizzando questi due conti dedicati: IBAN CARITAS DIOCESANA DI PISTOIA, BANCO BPM IBAN IT76 A 05034 13800 000000002795, POSTE ITALIANE IBAN IT43T0760113800000010900512, specificando nella causale: emergenza guerra in Ucraina.

Fonte: Diocesi di Prato - Ufficio Stampa