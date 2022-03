Baseball, Elio e le Storie Tese a Lastra per libro su Alessandro Maestri

Nella sala del Consiglio comunale di Lastra a Signa, sabato alle ore 11, verrà presentato per la prima volta in Toscana il libro “Mi chiamavano Maesutori. Il Baseball e la vita. Dalla Romagna al Giappone passando per gli USA” (edito da Baldini & Castoldi) di Alessandro Maestri e Stefano Belisari, in arte Elio di “Elio e le storie tese”.

Alla presentazione interverranno oltre a gli autori; Leonardo Cappellini, Vicesindaco e Assessore allo Sport del Comune di Lastra a Signa; Fausto Merlotti, Consigliere Regione Toscana; Simona Nava, Presidente FIBS Toscana; Paolo Moretti, Presidente Lancers BC 1982; Alessandro Calonaci, Attore e Regista; Gianni Taccetti, UNVS Unione Veterani dello Sport sez. Nesti Pandolfini.

Presenterà Fabio Ferri, giornalista di Toscana TV. Saranno presenti le società di baseball e softball limitrofe

Nell’occasione verrà presentato anche il logo celebrativo per i primi 40 anni dei Lancers Baseball Club 1982/2022.

E' necessario, per partecipare alla conferenza stampa, il rispetto delle norme in materia di covid vigenti.

Fonte: Ufficio Stampa