Piano operativo comunale, Certaldo approva l'adozione della variante 1

Il garante dell'informazione e della partecipazione del Piano operativo comunale, Chiara Scarfiello, comunica che, nella seduta del 16 febbraio 2022, il consiglio comunale di Certaldo ha approvato all'unanimità, con la delibera n.4 del 16/02/2022, la variante 1 (Art. 30 della L.R. 65/2014) relativa all'adozione delle modifiche alle schede di indirizzo progettuale denominate 'R01 – Piscina' e 'R11 – Viale Matteotti' di cui all’elaborato 'Pr05 - Schede normative e di indirizzo progettuale' del Piano operativo comunale (POC).

Il Piano operativo comunale è lo strumento della pianificazione urbanistica che, in coerenza al Piano strutturale, disciplina l’attività urbanistica ed edilizia di tutto il territorio comunale, con una valenza quinquennale per la previsione di nuove trasformazioni nel territorio e una valenza a tempo indeterminato in relazione alla gestione dell’esistente. Il POC ha acquisito efficacia in data 7 agosto 2021, dopo l'iter di legge previsto.

E' intenzione dell'amministrazione comunale dare attuazione alle previsioni contenute nel Piano operativo comunale vigente, in particolare inerentemente agli ambiti 'R01 - Piscina' e 'R11 - Viale Giacomo Matteotti'. Di conseguenza si è reso necessario approvare una specifica variante al POC per l'aggiornamento delle relative schede progetto di cui all'elaborato "PR05 - Schede normative e di indirizzo progettuale", riferite a previsioni che interessano in prevalenza terreni di proprietà dell'amministrazione comunale.

Come si legge nel rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione, per quanto riguarda l'ambito 'R01 - Piscina', "Non trattandosi di una variazione relativa alla destinazione d'uso, alla morfologia del nuovo complesso immobiliare o al suo relazionamento con il contesto edificato rispetto a quanto già contenuto nel piano in vigore, non sono state avviate attività partecipative nei confronti della cittadinanza, bensì un sistema di semplici comunicazioni a mezzo stampa e canali social".

Per quanto riguarda l'ambito 'R11 - Viale Giacomo Matteotti', si legge, "la volontà di avviare la procedura di variante relativa all'ambito è stata ampiamente illustrata e dibattuta in una serie di incontri pubblici in presenza e in videoconferenza nelle more della presentazione sia del progetto di riqualificazione del centro urbano (...) sia durante la presentazione della proposta di una nuova viabilità che prevede la realizzazione di una corsia preferenziale su viale Matteotti".

Tutte le informazioni utili in merito alla Variante 1, al suo percorso di redazione e approvazione e ai suoi contenuti, sono consultabili sul sito web del Comune di Certaldo o cliccando qui.

