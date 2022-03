Abusano di alcune minorenni e le costringono a prostituirsi: cinque indagati

Minorenni tra 15 e 17 anni erano indotte a avere rapporti sessuali a pagamento, spesso dopo esser state drogate o ubriacate. Una scoperta scioccante è stata messa a punto dai carabinieri di Castelnuovo Garfagnana e dalla polizia giudiziaria di Firenze. Sono cinque le persone indagate, tutte residenti in provincia di Lucca: per loro è stato chiesto il rinvio a giudizio, è in corso l'udienza preliminare davanti al gup che proseguirà il 17 marzo. I reati sono violenza sessuale, induzione alla prostituzione minorile e produzione e detenzione di materiale pedopornografico.

I fatti sarebbero avvenuti tra il 2017 e il 2021, le minorenni abusate almeno tre. Una sarebbe stata costretta da un indagato 70enne a avere rapporti con lui e a prostituirsi con clienti che lui le trovava. Il 70enne avrebbe preso il 70% del denaro, il resto sarebbe andato alla giovane. In un caso una delle vittime sarebbe stata indotta ad acconsentire a un rapporto con la promessa di un lavoro da parte di un cliente, mai mantenuta. Il 70enne avrebbe convinto delle minorenni a inviargli via social video e foto pedopornografiche che avrebbe divulgato a sua volta.