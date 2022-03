Borseggiano un uomo in tram, fermate due donne

Lo scorso martedì, gli agenti della Polfer hanno arrestato, alla fermata di Porta al Prato, appena scese dal tram, due donne di nazionalità bulgara per furto aggravato. Le due, di 26 e 40 anni, si sono avvicinate ad un uomo, un cittadino cinese con i figli, che indossava una borsa a tracolla.

Una delle due, coprendo le proprie azioni con una busta di carta, ha aperto la borsa del malcapitato, mentre la complice, fungendo da palo, si è assicurata che gli altri passeggeri non notassero l’azione della compagna. Impossessatesi di un portadocumenti, scambiato per un portafogli, le due donne sono scese dal tram cercando di dileguarsi.

L’intera azione, però, non è sfuggita ai poliziotti che le hanno subito bloccate recuperando dalle mani di una delle due donne una bustina in plastica con all’interno i documenti di tutta la famiglia. Il derubato, che non si era accorto di nulla, è stato rintracciato e, presso gli uffici di polizia, è rientrato in possesso dei suoi averi.

Le due donne trovate con una cospicua somma di denaro indosso sono state processate con rito per direttissima. L’arresto è stato convalidato ed entrambe sono state sottoposte al divieto di dimora in questo Comune.