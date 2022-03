Pnrr e sanità Toscana, incontro tra Speranza e Giani

In occasione dell’incontro tra il ministro della salute, Roberto Speranza, e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per discutere di “Pnrr e del futuro della sanità territoriale tra prossimità e innovazione”, in programma domani, nel Salone Brunelleschi dell'Istituto degli Innocenti, in piazza Santissima Annunziata 12 a Firenze, è stato organizzato un punto stampa alle ore 10:15.

A conclusione dell’incontro, prevista alle ore 12, il presidente Giani accompagnerà il ministro Speranza in una breve visita all’ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Immagini e foto della visita saranno fornite direttamente da Toscana Notizie ai media attraverso i propri canali informativi, per rispettare le misure anti-Covid in ambiente ospedaliero.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa