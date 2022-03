Aumentano bollette gas e luce del 180%, chiude la piscina di Empoli

Il caro bollette fa chiudere la piscina comunale di Empoli. Lo dice un cartello fuori dall'impianto di viale delle Olimpiadi, un foglio firmato Aquatempra, la società che gestisce la piscina. "Da lunedì 7 marzo per cause non imputabili a Aquatempra e riconducibili al forte aumento dei costi energetici degli ultimi mesi, siamo costretti a sospendere qualsiasi attività" si legge. I numeri infatti sono incredibili: se a gennaio 2020 per gas e luce la piscina ha speso 18.159 euro, due anni dopo il prezzo è 42.546 euro, il 180% in più.

Il messaggio prosegue: "A chi ha abbonamenti in corso di validità verrà riconosciuto un credito non monetizzabile per la parte del servizio ancora non usufruito". Aggiornamenti agli utenti verranno dati dai canali Facebook e Telegram di Aquatempra.

Nei mesi scorsi il caro bollette per le piscine comunali era stato al centro di un messaggio di Brenda Barnini, sindaca di Empoli, e di altri primi cittadini della Toscana. Nell'appello si chiedevano ristori alle piscine, a fronte dei notevoli rincari per l'energia, che mettevano a rischio la prosecuzione del servizio.

Barnini ha diramato una nota in merito: "Più di un mese fa avevo chiesto in modo informale di iniziare a predisporre per marzo la chiusura dell'impianto per le proiezioni disastrose di gas e luce. Nel bilancio del Comune sono stanziati per il 2022 in favore di Acquatempra per la gestione dell’impianto 362.000 euro che ovviamente con questi aumenti delle bollette non sono sufficienti per tenere aperto l’impianto tutti e 12 i mesi. L’indicazione che avevo dato in modo informale più di un mese fa non vedendo alcun riscontro è stata poi formalizzata ieri con una lettera del Comune ad Acquatempra. Da qui nasce la frettolosa e mal gestita comunicazione del gestore che avrebbe avuto un mese di tempo a disposizione per organizzarsi. Altre piscine prima della nostra hanno già fatto periodi di chiusura per poi riaprire (vedi Borgo San Lorenzo). Sperando che questa situazione si possa risolvere il prima possibile sia grazie ad un miglioramento della crisi energetica sia grazie a ristori che potranno venire da parte dello Stato. Il nostro obiettivo è comunque quello di poter riaprire il prima possibile".

Ancora la sindaca empolese: "Mi rendo perfettamente conto della gravità della situazione e mi dispiace altrettanto dover nuovamente fermare l’impianto ma essendo il bilancio della società che gestisce direttamente collegato alle risorse disponibili del Comune stante l’aumento indiscriminato delle bollette potrebbe portare ad dover prendere decisioni ancora più insostenibili".