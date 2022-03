Alla SMSBiblio mostra fotografica 'I giovani e la pandemia'

Una mostra fotografica per capire come i ragazzi hanno vissuto questi due anni di pandemia. Si chiama “I giovani e la pandemia” ed è ideata, curata e realizzata dagli studenti della 5A Turismo dell’Istituto Superiore “Galilei-Pacinotti” di Pisa. Dopo essere stata esposta nell’atrio della scuola, adesso tutti potranno vederla alla SMSBiblio, a partire da mercoledì 9 marzo (via San Michele degli Scalzi, 178, Spazio conferenze, ore 16.00), allestita al primo piano della struttura e che rimarrà visibile, gratuitamente, fino al 20 aprile prossimo.

La mostra raccoglie foto scattate o trovate su Internet dagli stessi studenti, di qualità non necessariamente professionale, ma ricche di significato e che esprimono le sensazioni provate dagli studenti nel periodo della pandemia. A ciascuna foto è abbinata una didascalia con un pensiero personale, a volte toccante, degli studenti. Così, da brevi frasi emergono gli stati d’animo e le riflessioni dei giovani durante la pandemia, in particolar modo durante i duri giorni del lockdown che hanno stravolto le abitudini di tutti.

La mostra nasce lo scorso anno scolastico quando la classe era impegnata in un’attività di PCTO, ovvero alternanza scuola-lavoro. Durante un laboratorio con l’esperta di congressi e mostre, Paola Rinaldi, su proposta della studentessa Camilla Pardini durante i lavori di gruppo, è nata questa idea che l’esperta e i docenti hanno deciso di trasformare in realtà insieme agli studenti. Le foto e didascalie sono state raccolte alla fine dell’anno scolastico, mentre all’inizio di questo anno gli studenti si sono dedicati all’organizzazione e allestimento dell’evento.

Coordinati e supportati dai professori Elisa Forconi, Marina Giannotta e Simone Pecori, gli studenti si sono occupati di tutto, dalla realizzazione del badge degli addetti all’accoglienza, alla progettazione della locandina, al montaggio degli espositori, alla collocazione delle foto sui pannelli espositivi.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa