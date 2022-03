Otto marzo a Montelupo con 'Declinazioni femminili'

All'inizio del 2020 l'amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino ha lanciato la rassegna DECLINAZIONI FEMMINILI, un ciclo di incontri il cui scopo è quello di "parlare di donne con le donne"; affrontare argomenti utili per la quotidianità, per approfondire la conoscenza dei servizi presenti sul territorio e per riflettere su tematiche più ampie e trasversali.

Nonostante il periodo difficile ogni appuntamento è stato molto partecipato e in alcuni casi proprio dalle esigenze emerse nel corso degli incontri sono stati sperimentati servizi specifici.

È questo il caso del JOB CORNER "Percorsi" attivo al MMAB tutti i mercoledì pomeriggio in cui una consulente è a disposizione per fornire informazioni e orientamento anche alle donne che devono ricollocarsi sul mercato del lavoro.

Per il 2022 l'amministrazione comunale ha scelto di riprendere la rassegna e di organizzare, oltre ad un laboratorio sulle emozioni dedicato ai ragazzi altri tre appuntamenti e di lanciarli proprio in occasione della giornata dell'8 marzo.

Si parte martedì 15 marzo alle ore 21.15 con l'incontro dal titolo Disturbi alimentari e della nutrizione.

In occasione della giornata del fiocchetto lilla al MMAB incontriamo il gruppo di lavoro del Centro Disturbi alimentari dell’Asl Toscana Centro. Quali sono i primi segnali di disturbo alimentare o della nutrizione? Cosa possono fare i genitori? Quali sono i servizi attivi sul territorio?

Ne paleremo con il dottor Stefano Lucarelli e la dottoressa Ilenia Giunti e con il nutrizionista Alessandro Zappalà.

Si prosegue Lunedì 4 APRILE ore 21.15 con un appuntamento dal titolo "Che genere di linguaggio! Come le parole che usiamo costruiscono la nostra conoscenza"

Incontro con la professoressa Francesca Dragotto, docente di linguistica e glottologia presso l’Università Tor Vergata di Roma

Infine Martedì 20 APRILE alle ore 18.00 si parlerà di "La questione di genere tra salute e diritti".

Gli interventi saranno curati dalla professoressa Alessandra Viviani, docente di Diritto Internazionale all’Università di Siena e dalla dottoressa Serenella Civitelli, medico-ricercatrice presso l’Università di Siena.

La professoressa Viviani è docente del corso di Discriminazione e violenza di genere dell’Università di Siena, che ha come obiettivo quello di fornire ai partecipanti le nozioni e le competenze di base necessarie per analizzare le problematiche relative alla discriminazione ed alla violenza di genere in un'ottica squisitamente multidisciplinare; esso prevede un focus sugli studi aziendali e sulla medicina di genere.

Tutti gli incontri si svolgeranno al MMAB – piazza Vittorio Veneto, 10 Montelupo Fiorentino.