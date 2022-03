(foto gonews.it)

A manifestare di fronte al Comune assieme ai sindacati sono più di 40, quello che è il numero di lavoratori della piscina di Empoli gestita da Aquatempra. Solidarietà è giunta da Certaldo e dagli utenti della piscina per istruttori e addette, la maggior parte donne, che si sono trovati con un cartello fuori dalla struttura in un venerdì di marzo per dire che la piscina chiudeva, senza spiegazioni sul loro futuro.

Nel weekend caldo di Empoli le accuse sono volate da parte dell'amministrazione così come da parte di Aquatempra, con il sindaco Brenda Barnini e la giunta impegnati a rispondere su Facebook ai commenti di fuoco degli utenti e della vice presidente Simona Gelli.

Questa mattina una delegazione del sindacato Slc-Cgil e parte dei lavoratori sono saliti negli uffici di via del Papa per parlare con l'amministrazione, mentre il presidente Aquatempra Alessandro Manetti è stato convocato in giornata.

Al 'piano terra', fuori dai cancelli, c'è sconforto e rabbia. In un'intervista sul quotidiano La Nazione, il sindaco Barnini ritorna a parlare di un cambio di passo con una nuova gestione, voce che già era stata tirata fuori nell'intervista di fine 2021, della possibilità di far pagare di più alle società sportive per il canone di affitto e nella diatriba Facebook si specificava anche di rivedere alcuni costi di gestione.

Per i tanti presenti la questione delle bollette è un paravento, dopo mesi di chiusura covid e cassa integrazione. "Le lavoratrici e i lavoratori si sono rimboccati le maniche permettendo la ruiapertura, la qualità dei servizi e la prospettiva futura: flessibilità, disponibilità massima, turni impossibili. E lo hanno fatto in silenzio", spiega la nota pubblicata lo scorso 1 marzo dai sindacati e di cocente attualità.

Le voci di una chiusura si rincorrevano da tempo, si è arrivati a marzo con il gioco dello scaricabarile. Secondo quanto ricostruito, sarebbero stati chiesti i costi di gestione per affrontare i prossimi mesi senza un debito impossibile che poi doveva venir ripianato dall'ente pubblico essendo Aquatempra in-house. Quest'ultima ribatte dicendo che tagliare quei costi sarebbe stato impossibile e non ci sarebbero stati i tempi materiali per impostare una nuova soluzione. Quella del Comune era un aut-aut e dunque, meglio la chiusura.

Chi sbaglia di più secondo i lavoratori? "Hanno entrambi colpa, ci ritroviamo in questa situazione con un danno a noi ma soprattutto agli utenti - racconta una istruttrice -. Noi sosteniamo dei costi con i brevetti per istruttore di nuoto da rinnovare, abbiamo dato la massima disponibilità per gli orari durante questa estate, il nostro lavoro non è solo aprire gli ombrelloni per tre mesi d'estate. Nella nostra piscina si sono formati campioni come Ginevra Taddeucci, Simone Ercoli, Rachele Bruni. Il nostro è un valore aggiunto".

Un'altra le fa eco: "Si parla di nuova gestione, ma il nostro periodo di cassa integrazione nel frattempo rischia di essere a poche ore perché abbiamo spesso fatti molti straordinari ma non c'è stato tempo per adeguare i nostri contratti". Sulla questione stipendi per fortuna non ci sono arretrati e la decisione di rimborsare le utenze è ben vista. Rimane comunque la doccia fredda di una chiusura a tempo non calcolato e con un futuro ancora incerto.

Elia Billero