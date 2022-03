A Rufina un'ambulanza per gli animali

Un’ambulanza particolare attrezzata per poter soccorrere pazienti speciali: gli animali in difficoltà. Sarà inaugurato sabato prossimo, 12 marzo alle 11,30, di fronte all’Ambulatorio Veterinario Valdisieve diretto dal Dottor Maurizio Spremolla (viale Duca della Vittoria 164) un mezzo per il servizio di soccorso agli animali in difficoltà.

L’idea è venuta proprio a dottor Spremolla, che a seguito della sua lunga esperienza ha ritenuto necessario questo servizio ed ha deciso l’acquisto di questo mezzo attrezzato per le necessità di ogni tipo di animale. Si tratta di un progetto straordinario ed unico del suo genere nella zona della Valdisieve che sarà svolto in convenzione con la Polizia Municipale di Rufina, con la speranza di poterlo estendere a breve anche ad altri comuni.

“Come amministrazione comunale abbiamo già da tanti anni una convenzione con l’ambulatorio del Dottor Spremolla – spiega il Sindaco di Rufina Vito Maida - che permette a tutti di attivare il servizio di soccorso animali, attraverso la Polizia Municipale. Con questo eccezionale servizio, vogliamo andare incontro ai nostri piccoli animali in difficoltà e che hanno bisogno di cure.

Voglio davvero ringraziare l’Ambulatorio Veterinario Valdisieve il dottore Spremolla e i suoi collaboratori per la sensibilità, la dedizione e la professionalità”.

Fonte: Comune di Rufina - Ufficio stampa