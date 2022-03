Cna Empolese Valdelsa, cambio della guardia: Fallani lascia, Goretti gli subentra

Cambio della guardia al coordinamento di CNA Empolese Valdelsa. Raggiunti i requisiti per la pensione, Fabrizio Fallani ha lasciato ed è stato sostituito da Marco Goretti.

Per Goretti, 57 anni, di cui 35 trascorsi in CNA “fare impresa nel nostro paese è sempre più difficile. Oggigiorno un’impresa deve lavorare, essere competitiva ed allo stesso tempo saper gestire uno scenario complesso e mutevole. Si pensi solo al primo anno e mezzo di pandemia e alla mole di difficoltà ed adempimenti che le imprese si sono trovate a fronteggiare con un interlocutore, la pubblica amministrazione, in smart working, dunque fisicamente (e a volte anche a distanza) assente. In questo, l’aderire ad un’associazione di categoria ha fatto la differenza per molte imprese che hanno così potuto trovare uffici sempre aperti e risposte che, nei giorni del lockdown, nessuno forniva o era in grado di fornire”.

Proprio rendere Cna il luogo di riferimento per ogni necessità che le imprese possano avere è l’obiettivo primario di Goretti che sarà affiancato nel ruolo da Valentina Cantini.

“Un luogo in cui le imprese possano anche confrontarsi ed orientare, sia per le dinamiche di settore che per quelle territoriali, il lavoro della nostra struttura tecnica, in modo che possiamo sempre più fornire le risposte che servono a chi oggi, coraggiosamente, è o vuol diventare imprenditore” prosegue il neo coordinatore di CNA.

Le imprese attive nell’Empolese Valdelsa sono 16.697, in diminuzione rispetto ad un anno fa, del 1,8%. Peggiore la performance dell’artigianato (4.922 imprese attive, il 29% tutte quelle presenti nell’area), diminuito nello stesso lasso di tempo del 3,8%. Diminuisce del 2,9% anche l’imprenditoria straniera (2.831 imprese); aumenta dello 0,6% quella giovanile (1.381 imprese) e resta stabile quella femminile (4.077 imprese).

I settori più consistenti sono il commercio (24% del totale), il manifatturiero (19%), le costruzioni (14%), l’agricoltura (11%) e i servizi (10%)

CNA Empolese Valdelsa conta circa 50 dipendenti e assiste nel day by day, come nelle situazioni eccezionali, più di 1.800 imprese associate.

Fonte: Cna - Ufficio stampa