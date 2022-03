'Dimenticanza', corso di scrittura teatrale a Certaldo

Ripartono le attività di formazione artistica all’interno di Ma.PS con DIMENTICANZA il corso di scrittura teatrale di Anna Meacci ed Angelo Castaldo. Il corso organizzato dall’Associazione Polis in collaborazione con il Comune di Certaldo prevede la realizzazione di un laboratorio di tre incontri finalizzato alla scrittura di un monologo di narrazione: un primo incontro domenica 27 marzo dalle 10.30 alle 18.30; un secondo incontro domenica 10 aprile dalle 10.30 alle 18.30 e un ultimo incontro domenica 15 maggio dalle 14.00 alle 22.00.

Ad integrazione degli incontri in presenza ci sarà anche una sessione online che precederà l'ultimo appuntamento di domenica 15 maggio e darà modo ai partecipanti di essere seguiti individualmente per ultimare la scrittura del proprio testo.

“Il progetto permette di valorizzare i luoghi che sono stati protagonisti di piccole grandi storie - spiegano gli ideatori del progetto, Meacci e Castaldo -raccontando ricordi personali per offrire un punto di vista differente sui grandi avvenimenti del passato, narrare la Storia partendo da se stessi; affrontare un viaggio attraverso i luoghi della collettività per riscoprirci simili nel ricordo. E' un'officina itinerante e vuole disegnare una geografia del racconto, un viaggio narrato per i luoghi storici della toscana; di narrazione in narrazione, passando per strade provinciali, piazzette, stazioni di servizio, fabbriche, miniere, alla ricerca di un paesaggio di parole che faccia da guida e dove i luoghi e i nomi diventino il motore principale del racconto restituendo memoria alla Storia. Partendo da aneddoti, ricordi, memorie e ricostruendo con leggerezza i grandi avvenimenti attraverso le storie dei piccoli-grandi personaggi che ne hanno fatto parte o che ne custodiscono memoria.”

Domenica 15 maggio, a conclusione del laboratorio, i partecipanti avranno la possibilità di una restituzione aperta al pubblico per condividere il lavoro svolto durante il percorso.

Fonte: Ufficio Stampa