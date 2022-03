Premio Donna Città di Scandicci a Sandra Vegni

Il XIV Premio Donna Città di Scandicci assegnato a Sandra Vegni, volontaria, per l’impegno a favore della comunità più anziana di Scandicci durante il lockdown. La premiazione martedì 8 marzo al Castello dell’Acciaiolo durante il primo appuntamento del programma di iniziative per la Festa della Donna 2022, promosso dall’Assessorato e dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Scandicci, alla presenza del Sindaco Sandro Fallani, dell’Assessora alle Pari Opportunità Diye Ndiaye, della Presidente del Consiglio Comunale Loretta Lazzeri, della Presidente della Commissione Pari Opportunità Ilaria Capano; durante la serata la Professoressa di Storia contemporanea e Storia di genere all'Università di Firenze Monica Pacini ha parlato de “Il Lavoro delle donne al tempo della pandemia”.

“La Commissione Pari Opportunità ha scelto di premiare l'impegno di Sandra Vegni a favore della comunità scandiccese più anziana – spiegano le promotrici - durante il lockdown 2020 e con i successivi isolamenti si sono improvvisamente azzerate le iniziative, comprese quelle culturali e di socializzazione. Per le persone anziane il rischio era tangibile: perdere i contatti con la realtà esterna proprio quando solitudine e isolamento diventavano più pressanti. Sandra, attraverso i social network, ha trovato il modo di tenere unita una comunità di persone certamente non esperte in materia digitale, creando una rubrica giornaliera sulla pagina Facebook dell'associazione Auser Scandicci, in cui tutti potevano raccontare storie. Questa iniziativa si è concretizzata nella pubblicazione di una raccolta di 78 racconti, dal titolo ‘Lasciamo uscire i ricordi’”

Questi gli altri appuntamenti nel programma per la Festa della Donna 2022 presentato dall’Assessorato alle Pari Opportunità e della Commissione Pari Opportunità.

Mercoledì 9 marzo alle 17,30 presso La Valle dei Re (via IV Novembre, 13), l’associazione Auser Scandicci presenta “Storie di donne per riflettere e sorridere”, Monologhi tratti da “La Guerra delle Donne” di Luigi Bicchi, messo in scena dalla compagnia Mald’estro, con Mery Nacci e Dania Nassini, accompagnamento musicale di Cristina Poli. Saranno presenti la Presidente del Consiglio Comunale Loretta Lazzeri, l’Assessora alle Pari Opportunità Diye Ndiaye, l’Assessora alla Cultura Claudia Sereni, la Presidente della Commissione Pari Opportunità Ilaria Capano.

Giovedì 10 marzo alle 21 nella Sala Convegni del Castello dell’Acciaiolo (via Pantin), l’associazione San Zanobi presenta “La Primavera delle Donne”, racconti di donne (Stra)ordinarie con Mery Nacci, a cura di Dania Nassini, Compagnia Teatrale Mald’estro.

Sabato 12 marzo alle 15,45 presso il Cinema Cabiria (piazza Piave, 2),“Un libro un film”, al cinema in Biblioteca (dodicesima stagione), letture dal romanzo Le Ore, dello scrittore statunitense Michael Cunningham, a seguire la proiezione del film.

Domenica 13 marzo alle 16,30 nella Biblioteca di Scandicci (via Roma 38/A), la presentazione del libro “Le nuove italiane – Interviste e situazioni da immigrate” di Eleonora Mappa, curato da Antonio Comerci, per Delta 3 Edizioni, 2020; Parte del ricavato della vendita del libro sarà destinato all’associazione Kurdistan Save the Children. Il libro raccoglie le storie di 10 donne provenienti da dieci paesi del mondo diversi, che hanno scelto l’Italia per vivere una seconda vita. Dopo la presentazione del libro possono prenotare “un momento a tu per tu con alcune delle protagoniste delle storie”, come spiegano gli organizzatori.

