Nuovi eventi al Museo Archeologico di Montelupo

Domenica 13 dalle ore 15 alle 17 appuntamento per bambini tra i 7 e i 12 anni. "Lo scriptorium: alla scoperta della scrittura medievale". Laboratorio a pagamento, al costo di € 5, su prenotazione entro sabato 12 chiamando o inviando un messaggio whatsapp al numero 3471067746. In allegato il volantino.



Sabato 19 invece sono previste visite tattili dedicate alla scoperta dell'alimentazione del passato. Per il ciclo di appuntamenti "Indovina chi viene sabato", sabato 19 ci sarà un esperto di cucina antica. Accanto al consueto allestimento museale i visitatori troveranno postazioni dedicate all'alimentazione nel tempo in cui osservare e toccare riproduzioni di reperti archeologici dalla preistoria all'età medievale. E' un evento rivolto a tutti. La visita guidata è gratuita e l'ingresso al Museo è a pagamento secondo tariffazione ordinaria (intero € 5, varie riduzioni, gratuito per under 18 e per residenti a Montelupo). Le visite partiranno alle ore 10 e alle ore 11 ed è necessario prenotare entro venerdì 18 chiamando o inviando messaggio whatsapp al 3471067746.

Eventi a cura di Associazione professionale Archeo&Tech e Ichnos: Archeologia, Ambiente e Sperimentazione s.c.r.l.