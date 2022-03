Torna 'Decibel Open Air' al Parco delle Cascine

Torna Decibel Open Air, uno degli appuntamenti clou nel calendario dei festival internazionali di categoria, giunto alla quarta edizione, in programma al Parco delle Cascine di Firenze sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 da mezzogiorno a mezzanotte. Si tratta di uno degli attesissimi appuntamenti dell’estate 2022, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia da Covid-19 che ha fermato l’intero settore della musica dal vivo.

Ripartono quindi i festival musicali, capaci di unire pubblico di tutto il mondo come poche altre realtà: Decibel Open Air avrà una nuova location, tre stage - uno dei quali nuovo di zecca - oltre quaranta artisti italiani e internazionali in rappresentanza del meglio che la musica, elettronica e non solo, può offrire. In questa quarta edizione Decibel Open Air unirà live e djset: sui suoi tre palchi si alterneranno tra gli altri i live di Paul Kalkbrenner, Caribou, Cosmo, Reinier Zonneveld e Vitalic, i dj set di Amelie Lens, Fisher, Marco Carola, Michael Bibi, Nina Kraviz, Peggy Gou e Richie Hawtin, la musica e gli allestimenti di elrow - il party elettronico più celebrato e divertente al mondo - e del festival scozzese Terminal V, a sua volta un must per i clubber europei. 999999999, Adiel, Dimmish, Elkka, Fideles, Giolì & Assia, Giorgia Angiuli, Giulia Tess, I Hate Models, Jessy Lanza, Kölsch, Mace, Marc Maya, Overmono, Pan-Pot, Pôngo, Sara Mozzillo, Stephan Jolk, T78, Tamburi Neri, Toni Varga, Viviana Casanova, Wade sono gli altri nomi annunciati in cartellone, la cui line up sarà completata nelle prossime settimane.

Fonte: Ufficio Stampa