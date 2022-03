Gran finale per il Carnevale di Viareggio 2022 con il sesto e ultimo Corso Mascherato in programma sabato 12 marzo alle ore 17. Sui Viali a Mare tornano a sfilare, sotto l’effetto magico delle luci artificiali, i 9 carri allegorici di prima categoria, i 4 di seconda categoria, le 9 mascherate in gruppo e le 10 maschere isolate in concorso, oltre alle pedane aggregative.

Al termine del Corso Mascherato Notturno verranno letti i verdetti della Giuria del Carnevale 2022. A seguire lo Spettacolo piromusicale che chiuderà questa edizione e darà l’arrivederci ai festeggiamenti del 150esimo anno del Carnevale di Viareggio, che inizierà sabato 4 e terminerà sabato 25 febbraio 2023. Proprio il 25 febbraio nel 1873 (allora Martedì Grasso) si svolse a Viareggio il primo Corso della storia del suo Carnevale.

LO SPECIALE DI RAI3

La giornata conclusiva del Carnevale 2022 inizierà in tv. Sabato alle ore 9,30 sarà trasmessa su Rai3 la differita del Corso Mascherato registrato il giorno di Martedì Grasso. Uno speciale di un’ora, a cura della Tgr, in cui Federico Monechi e Andrea Marotta, con i loro ospiti, racconteranno a tutta Italia lo spettacolo del Corso Mascherato.

MESSAGGI DI PACE

Lidia Maksymowicz, autrice del libro “La bambina che non sapeva odiare”, scritto insieme al giornalista Paolo Rodari, sulla sua terribile esperienza nel buio di Auschwitz, sarà testimone al Carnevale di un messaggio di pace. Oggi vive in Polonia, ma aveva tre anni quando è entrata assieme a sua madre nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. E per tredici mesi è sopravvissuta in quell’inferno, nella baracca dei bambini: una delle piccole «cavie» degli esperimenti del dottor Josef Mengele.

Un messaggio di pace, prima dell’inizio del Corso Mascherato, sarà affidato anche a due bambini, Cecilia e Gabriele, che leggeranno la poesia “Ho dipinto la Pace” scritta da Talil Sorek, israeliana, quando a 13 anni ha conosciuto l’orrore della guerra.

IL PREMIO ONDINA D’ORO

Conduttrice televisiva, radiofonica e scrittrice. Ogni mattina racconta fatti e personaggi della nostra contemporaneità con eleganza e professionalità. A Federica Panicucci, volto di “Mattino Cinque”, programma di approfondimento di Canale 5, il Premio Ondina d’Oro 2022.

La cerimonia di consegna del Premio e di benvenuto agli ospiti è in programma domani (sabato 12 marzo) alle ore 15,15 presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani” di Viareggio.

IL MANIFESTO 2023

Sarà presentato durante la cerimonia alla Gamc e poi a fine Corso sul maxischermo di piazza Mazzini, il manifesto del Carnevale di Viareggio 2023 che accompagnerà l’edizione del 150esimo anno.

GLI OSPITI DEL CORSO MASCHERATO

Ospite del Corso Mascherato Carlo Conti, già Premio Burlamacco d’Oro e da sempre amico del Carnevale di Viareggio. In tribuna ad ammirare lo spettacolo del Carnevale Angelo Pasquini sceneggiatore e regista, vincitore del David di Donatello e dei Nastri d’Argento, come migliore sceneggiatura per il film “Viva la libertà” (2013); l’attrice Eleonora Brown che nel 1959, a soli undici anni, viene scelta da Vittorio De Sica per interpretare la parte di Rosetta la bambina de “La ciociara” a fianco di Sophia Loren e che ha proseguito una carriera di grandi successi lavorando con Dino Risi, Raffaello Matarazzo, Mario Amendola. Ospite del Corso anche l’amministratore delegato di La7 Marco Ghigliani.

Saranno presenti le delegazioni dei Carnevali di Vercelli, Striano e Villa Literno.

ANTEPRIMA DEL CORSO

Dalle ore 16,15 sul palco di piazza Mazzini Daniele Maffei speaker del Carnevale e la musicista Felicity Lucchesi accompagneranno il pubblico nell’ultima tappa dell’ideale Grand Tour tra le città del mondo che festeggiano il Carnevale. Il viaggio si conclude a Rio de Janeiro. Proprio al Consolato Generale d’Italia a Rio è stata ospitata nei mesi scorsi la mostra “DanteVale” con i bozzetti delle opere allegoriche che i Maestri del Carnevale negli anni hanno dedicato a Dante e alla Divina Commedia.

OMAGGIO DEL FESTIVAL PUCCINI AI 100 ANNI DI “MASCHEREIDE”

Omaggio del Festival Puccini di Torre del Lago ai cento anni della canzone “Maschereide” di Icilio Sadun e Lelio Maffei. L’orchestra del Festival eseguirà la trascrizione per orchestra del brano, che è stato il simbolo di questa edizione del Carnevale. L’interpretazione sarà visibile sul maxischermo di piazza Mazzini prima dell’inizio del Corso. Poi momenti musicali per un ideale passaggio di consegne tra il Carnevale che termina ed il Festival Puccini che inizierà il 15 luglio. Il soprano Katerina Kotsou interpreterà “Quando m’en vo” da La Bohème e “O mio babbino” dal Gianni Schicchi. Il tenore Amadi Lagha, live dal palco di piazza Mazzini, regalerà una sua interpretazione del celebre “Nessun dorma” della Turandot.

VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DELLE OPERE ALLEGORICHE

Sabato è possibile partecipare alla visita guidata alla scoperta delle opere allegoriche sui Viali a Mare prima dell’inizio della manifestazione. La visita dura un’ora ed è possibile prenotarla al numero 342 9207959. Il biglietto è di 5 euro.

AL CORSO LA ONLUS LIBELLULA

Al Corso sarà presente la Fondazione Libellula che promuove la cultura della bellezza per prevenire e contrastare ogni forma di violenza sulle donne e di discriminazione di genere. Equità, armonia dei legami, rispetto di ogni essere umano, attenzione alle piccole cose: questi sono i valori che vogliono trasmettere.

CERIMONIALE DI CHIUSURA

Terminato il Corso Mascherato Notturno, prima della lettura dei verdetti della Giuria, sarà proiettato sul maxischermo di piazza Mazzini un cortometraggio, sulle note di “Give peace a chance” di John Lennon, dedicato alle costruzioni allegoriche del passato con cui gli artisti del Carnevale di Viareggio hanno lanciato messaggi al mondo contro la guerra. A seguire il cantautore Antonio Giagoni interpreterà il suo brano “Musicheide” nel quale Burlamacco idealmente lancia un invito a mantenere vive tutto l’anno le emozioni fatte di allegria e fratellanza che il Carnevale testimonia. Dopo la lettura dei verdetti, infine, la presentazione del manifesto 2023 e l’ammaina bandiera precederanno lo spettacolo piromusicale che chiuderà i festeggiamenti.

BURLAMACCO D’ORO AL GENERALE FRANCESCO PAOLO FIGLIUOLO

Dopo la consegna del Burlamacco d’Oro edizione speciale al dottor Alessandro Campani, Direttore della Zona Distretto Versilia Usl Nord-ovest, domani viene consegnato idealmente al Generale Francesco Paolo Figliuolo il Premio Burlamacco d’Oro 2022, che è impossibilitato a ritirare in questo periodo in virtù delle contingenze che lo vedono in prima linea per affrontare le tante emergenze. Il Premio sarà consegnato nei prossimi mesi.

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Si svolgerà domenica 13 marzo alle ore 15 in piazza Mazzini la cerimonia di consegna dei premi ai vincitori del Carnevale di Viareggio 2022.