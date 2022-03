Degustazione di vino a Montespertoli con 'Weekend in Cantina'

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con le aziende agricole del territorio ha deciso di proporre una nuova iniziativa primaverile dal titolo “Weekend in Cantina". L'obiettivo è quello di far degustare i vini delle aziende del territorio e direttamente nelle cantine offrendo agli appassionati di tutte le età, ma anche ai semplici curiosi, un assaggio di quello che è il lavoro nei campi e poi in cantina, per vivere emozioni autentiche in compagnia, brindando all’inizio della primavera.

Per tre weekend, le cantine di Montespertoli saranno aperte per accogliere i visitatori tra degustazioni guidate, visite in cantina e passeggiate in vigna.



Il programma completo:



23-24-25 aprile

Marzocco di Poppiano

Fattoria di Trecento

La Ripa Verde



30 aprile - 1 maggio

Fattoria La Gigliola

Tenuta Barbadoro



7-8 maggio

Fattoria La Leccia

Az. Agricola Montalbino

Tenuta Coeli Aula

Sulla pagina facebook "Weekend in cantina" si potranno trovare gli orari e il programma dettagliato di tutte le attività.



Per accedere alle esperienze proposte dalle cantine sarà obbligatoria la prenotazione contattando direttamente l’azienda agricola.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa