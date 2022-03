Migliori ospedali italiani: Empoli al 65esimo posto

Quali sono i migliori ospedali della Toscana? Come si posizionano nella classifica italiana? Come ogni anno la risposta la dà il popolare media statunitense Newsweek col consueto appuntamento coi 'World best hospitals'. Ha stilato la graduatoria dei migliori nosocomi italiani e si trovano tante strutture toscane, tra cui Empoli.

La prima toscana è al 14esimo posto, si tratta di Careggi a Firenze, che è anche tra i migliori 250 internazionali. Arezzo è la toscana successiva, il San Donato è al 26esimo posto mentre al 30esimo troviamo Pisa con la sua Azienda Ospedaliero Universitaria (ergo Cisanello e Santa Chiara). Ancora Firenze al 51esimo posto col Santa Maria Nuova, un gradino sotto il Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli.

Grosseto si piazza 55esima con l'ospedale Misericordia, al 65esimo posto invece ecco il San Giuseppe di Empoli. L'Aou Senese (Le Scotte) è alla 77esima posizione, all'87esima il Lotti di Pontedera e poi bisogna andare in tripla cifra per trovare il San Luca di Lucca (100esimo) e il Versilia di Camaiore (104esimo). Chiude Livorno alla posizione 108.

Per redigere la classifica gli autori si sono avvalsi di 3 tipi di fonti: il parere degli esperti (medici, direttori di ospedali e professionisti sanitari sono stati invitati a partecipare a un sondaggio internazionale online che ha coinvolto oltre 70.000 operatori); i risultati delle indagini di soddisfazione sui pazienti e i Kpi sanitari (Key performance indicators) ossia indicatori, che misurano le performance ospedaliere.