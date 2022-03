Una panchina lilla al parco urbano di Montespertoli contro i disturbi del comportamento alimentare

Martedì 15 marzo ricorre la la XI giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, una ricorrenza che accende una riflessione sul tema dei disturbi del comportamento alimentare, per aiutare chi sta lottando contro Anoressia, Bulimia, Obesità e tante e nuove forme di D.C.A. - Disturbi del Comportamento Alimentare.

"Dedicare una giornata-evento a questo tema significa sensibilizzare l’opinione pubblica, ed i giovani in particolare, verso queste patologie che utilizzano il corpo come mezzo per comunicare un disagio ben più profondo." spiega l'Assessora alle Politiche Sociali e Sanitarie, Daniela Di Lorenzo "Abbiamo accolto la richiesta dell'Associazione Conversando che ci ha contattato allo scopo di sensibilizzare la popolazione sui DCA. Inaugureremo tutti insieme martedì prossimo, alle ore 12:00, una panchina color lilla nel nostro Parco Urbano"

“L’Associazione Conversando, che da diciotto anni è in prima linea per dare sostegno a coloro che si trovano ad affrontare un disturbo alimentare in famiglia, ringrazia il Comune di Montespertoli che ha accolto l’invito a partecipare alla celebrazione della XI Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla colorando del colore lilla, simbolo ormai dei Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione, una panchina di un proprio giardino. Per chi passerà, la vedrà e la rispetterà, starà a significare che anche il Comune è impegnato nella campagna di diffusione e di sensibilizzazione di tutta la popolazione su queste patologie che fanno soffrire un numero elevatissimo di persone. Con gratitudine.” aggiunge il Presidente dell'associazione, Silverio Spitaleri.

L’associazione Conversando, dal 2004 si occupa di sostenere le famiglie dei giovani affetti da disturbi del comportamento alimentare, patologie che interessano in Italia ormai oltre 3.000.000 di persone e che costituiscono la seconda causa di morte negli adolescenti dopo il traumatismo stradale. Si occupano, inoltre, di fornire informazioni e fare opera di sensibilizzazione su questo genere di disturbi.

L'associazione Conversando ha inoltre fornito una targhetta che sarà apposta sulla panchina che ricorda la partecipazione del Comune, l'associazione e la Giornata del Fiocchetto Lilla.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa