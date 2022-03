Basket, i risultati dal vivaio gialloblu

Under 14 Elite

Due su due per il gruppo Under 14 che nel doppio impegno settimanale prima espugna Valdelsa per 67-91 e dopo si impone al PalaBetti su Terranuova per 61-91. Due gare a senso unico con cui i gialloblu confermano la propria imbattibilità e proseguono la corsa in vetta alla classifica. Con Valdelsa, dopo un primo quarto punto a punto (23-24), la formazione castellana scava il solco tra la seconda e la quarta frazione piazzando due pesanti parziali che valgono il 45-66 al 30′, preludio ad un ultimo periodo in cui devono soltanto amministrare. Con Terranuova, invece, i gialloblu prendono subito il largo scappando sul +12 al 10′ e andando all’intervallo con la gara di fatto già decisa (53-25). Così la seconda parte è pura gestione.

Prossimo impegno domenica 20 marzo alle ore 16 sul parquet del Firenze 2.

VALDELSA BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 67-91

Parziali: 23-24, 13-29, 9-19, 22-25

Tabellino: Garbetti, Agbegninou 13, Bianchi, Baldi 5, Zecchi 31, Bonora 6, Bini, Marzi, Crisafi 3, Bufalini 5, Fedeli 2, Borghesi 26. All. Mostardi. Ass. Cantini.

ABC CASTELFIORENTINO – TERRANUOVA BASKET 61-91

Parziali: 26-14, 27-11, 13-21, 25-15

Tabellino: Garbetti 5, Agbegninou 11, Baldi, Zecchi 17, Bonora 10, Bini 2, Marzi 2, Bufalini 12, Fedeli 4, Costantini, Crisafi 2, Borghesi 26. All. Mostardi. Ass. Cantini.

Under 15 Eccellenza

Prima sconfitta sul campo per il gruppo Under 15 che dopo un overtime cade 81-77 a Empoli per mano del Biancorsso, pur restando saldamente in testa alla classifica. Come è facile intuire dal punteggio, gara combattutissima e decisa da qualche errore di troppo sul finale. Dopo un primo quarto amministrato dai padroni di casa, che chiudono sul +7 (18-11), nella seconda frazione la reazione castellana è da manuale e un break di 13-26 ribalta il punteggio al riposo lungo (31-37). Nella seconda parte le squadre vanno a braccetto senza che nessua riesca ad allungare, tanto che sulla sirena il tabellone segna 68-68. Si va così all’extratime, e qui gli episodi decidono il derby.

Prossimo impegno sabato 19 marzo alle ore 18 al PalaBetti nel big match contro la Mens Sana Academy, diretta inseguitrice.

BIANCOROSSO EMPOLI – ABC CASTELFIORENTINO 81-77 dts

Parziali: 18-11, 13-26, 19-15, 18-16, 13-9

Tabellino: Ticciati 33, Carzoli 8, Grassi, Bufalini, Filomeno 16, Vallerani 7, Niccolini, Casadei, Agbegninou, Leti 3, Marchetti, Borghesi 10. All. Mostardi. Ass. Corbinelli, Ciampolini.

Under 17 Femminile

Si chiude con la sconfitta contro il Firenze Academy, seconda della classe, la prima fase delle ragazze dell’Under 17 che nel recupero della settima giornata di andata cadono al PalaGilardetti 36-108. La formazione fiorentina rispetta i pronostici e conduce la sfida, con le gialloblu che, a ranghi ridottissimi, hanno comunque il merito di lottare fino allo scadere. E adesso attesa per l’inizio della seconda fase in cui la formazione castellana cercherà di portare sul campo l’esperienza maturata in questa prima parte di campionato, dove si è confrontata con squadre più grandi fisicamente e di età.

BASKET CASTELFIORENTINO – FIRENZE ACADEMY 36-108

Parziali: 8-29, 8-22, 13-31, 7-26

Tabellino: Cappelli 15, Ibrahimi 5, D’Ambrosio 9, Dani 7, Risoli, Costa, Mugnaini, Betti. All. Iserani. Ass. Banchelli.

Minibasket

Tre le squadre minibasket gialloblu scese in campo nel fine settimana. Gli Esordienti 2010/2011 proseguono spediti la marcia battendo il Basket Sestese al PalaBetti, mentre escono sconfitti dal parquet del Firenze 2 gli Aquilotti 2011/2012, al ritorno in campo dopo il lungo stop. Turno di riposo per gli Scoiattoli Blu, mentre gli Scoiattoli Gialli vincono con Borgo San Lorenzo grazie ad una prestazione corale che manda a referto ben 9 degli 11 mini cestisti.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino