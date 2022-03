Club Scherma Valdera, medaglia di bronzo a Caorle

Questo fine settimana il Club Scherma Valdera ha portato a casa un altro buon risultato.

Sabato, si è svolto il Campionato di Zona 1 a Caorle (VE) e la squadra di spada maschile del CSV, composta da Yuri Ceccanti, Filippo Chelli, Gian Marco Verdiani e Alessio Zucchelli, ha conquistato la medaglia di bronzo salendo terzo gradino del podio. Una squadra eterogenea, quella del Club Scherma Valdera, che deve il risultato proprio all'unione dell'esperienza degli atleti più grandi con la grinta delle giovani promesse del Club. La strada verso la medaglia di bronzo è stata lineare per la squadra del Valdera, che senza esitazione ha vinto tutti gli incontri del girone, tra cui quello contro la vicina squadra dell’US Pisascherma, e, successivamente, ha battuto le squadre di Vicenza e Padova con netto distacco. I compagni del Club Scherma Valdera si sono arresi solo in semifinale contro Pavia, lottando subito dopo nello spareggio per ottenere il terzo posto contro la squadra amica di Prato, la quale ha decisamente dato del filo da torcere agli atleti pontederesi che alla fine l'hanno spuntata.

Alcuni atleti del Club Scherma Valdera avevano sostenuto il giorno precedente la prova individuale zonale categoria assoluti, che ha visto la partecipazione di 224 schermidori. Gli spadisti del CSV hanno dimostrato anche in quell’occasione la preparazione raggiunta sotto la guida dei tecnici del Club, con Yuri Ceccanti piazzato al 27° posto e Gian Marco Verdiani al 54°, entrambi migliorando la loro posizione rispetto a quella del ranking iniziale.

Fonte: Ufficio stampa