Lavoro marzo 2022: le offerte per Empoli, Fucecchio, Cerreto e non solo

STAGE COMMERCIALE BACK OFFICE LINGUA INGLESE

La risorsa, inserita nel reparto commerciale dell'azienda e affiancata dal tutor aziendale, si occuperà di gestire le richieste dei clienti e offrire loro consulenza e svolgere le pratiche commerciali. La risorsa ideale è in possesso di una laurea in lingue, con un alto livello di inglese, ed è interessata all'ambito commerciale.

Luogo di lavoro: Montelupo F.no

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/stage_commerciale_back_office_lingua_inglese_108582/it/

REFERENTE DI LINEA DI MONTAGGIO

La risorsa si occuperà, in un primo momento, del classico lavoro di montaggio e assemblaggio di fondine in pelle per armi da fuoco. In un secondo momento, dopo aver maturato l'esperienza necessaria, assumerà un ruolo di responsabilità come punto di riferimento degli altri operatori di linea coordinandone il lavoro. Si richiede una figura che abbia maturato una soldia esperienza in ambiti affini alla pelletteria e al montaggio di piccola pelletteria.

Completano il profilo una buona autonomia nel lavoro, predisposizione alla leadership e capacità di gestione dello stress.

Luogo di lavoro: Fucecchio

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/referente_di_liena_di_montaggio_108552/it/

ADDETTA/O PULIZIE AGRITURISMI

Le risorse dovranno occuparsi dell'attività di sanificazione dei locali presenti nei diversi contesti agrituristici. Si richiedono affidabilità, disponibilità e serietà

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettao_pulizie_agriturismi_108534/it/

OPERAIO MONTATORE INFISSI

La risorsa si occuperà della produzione, montaggio e manutenzione di serramenti, infissi e porte blindate. Si richiede disponibilità immediata, serietà. Completano il profilo doti di precisione e buona manualità. Preferibile (ma non indispensabile) esperienza pregressa nel ruolo.

Luogo di Lavoro: Mercatale- Vinci

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaiomontatore_infissi_108527/it/

OPERAI PRODUZIONE

Le risorse si occuperanno di seguire la produzione delle etichette.

I candidati ideali hanno maturato esperienza all'interno di linee produttive. E' richiesta massima serietà e affidabilità. E' auspicabile che la risorsa dimostri atteggiamento flessibile e interesse verso le attività svolte

Luogo di lavoro: Bassa- Cerreto Guidi

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operai_produzione_108392/it/

ADDETTO/A TECNICA PRODUZIONE TESSILE

La risorsa dovrà occuparsi della gestione lavoro in catena, sopraluoghi nelle catene esterne (tutte nel circondario empolese-valdelsa), confronti con i tecnici dei clienti. Si richiede pluriennale esperienza nel settore abbigliamento, buona conoscenza delle schede tecniche e del pc.

Luogo di lavoro: Circondario empolese-valdelsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa_tecnica_produzione_tessile_107898/it/

