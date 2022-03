Torna "L'Ora del Racconto" a Castelfranco, letture animate per bambini in Biblioteca

Un grande ritorno dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. Per la gioia dei bambini che amano il mondo incantato delle storie e scoprono il fascino dei libri, tornano i sabati mattina della Biblioteca Comunale di Castelfranco con “L'Ora del Racconto”: una serie di letture animate di storie per bambini dai 4 agli 8 anni.

Fiabe e racconti appassionanti saranno letti dal vivo da bravissime lettrici volontarie in sei appuntamenti da marzo a maggio, in programma dalle 10,30 alle 11,30 nella Biblioteca di Castelfranco e di Orentano. Un’ora di puro e sano divertimento che avvicina i più piccoli all’affascinante mondo dei libri.

“L’Ora del racconto” parte sabato 19 marzo alla Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto con la lettura di Federica Lucatello, della Società Cooperativa Capitolium, del libro "Forte, piano, in un sussurro" di Romana Romansyshyn e Andriy Lesiv.

Le letture proseguono, sempre in orario 10.30, con il seguente programma:

sabato 2 aprile (Biblioteca di Castelfranco): Doriana Piampiani legge "Le avventure del folletto Bambilla" di Roberto Piumini;

sabato 9 aprile (Biblioteca di Orentano): Raffaella Lupia della Società Cooperativa Capitolium legge "Libere di volare" di Raquel Diaz Reguera;

sabato 16 aprile (Biblioteca di Castelfranco): Stefania Morelli legge "Questi pazzi, pazzi animali" di Stefano Bordiglioni;

sabato 7 maggio (Biblioteca di Castelfranco): Ersilia Scuotto e Morella Cappelli leggono "Riccia e la luna" di Paola Parazzoli;

sabato 21 maggio (Biblioteca di Castelfranco): Azzurra Valentini legge "I colori delle emozioni" Anna Llenas.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione telefonando ai numeri 0571/487260 oppure 487263. È richiesto il possesso del Green pass rafforzato per i genitori che volessero trattenersi in biblioteca durante le letture.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa