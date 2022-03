Sono oltre 200 gli ucraini in provincia di Prato: bambini a lezione nelle scuole del territorio

La Prefettura di Prato rende noto che alla data odierna sono presenti sul territorio provinciale 233 ucraini, di cui 120 adulti e 113 minori. Nelle ultime 24 ore sono arrivati 16 profughi, di cui 8 adulti e 8 minori.

Sono 41 i cittadini ucraini, di cui 19 adulti e 22 minori, che hanno trovato ospitalità presso i Centri di Accoglienza Straordinari (CAS), gestiti dalla Prefettura ed appositamente dedicati all’emergenza in atto.

Infine, 6 minori ucraini in età scolare sono stati inseriti nei percorsi scolastici, rispettivamente presso l’Istituto Puddu, l’Istituto Mascagni, il Liceo Copernico, la scuola dell’Infanzia Collodi (IC Malaparte), l’Istituto Comprensivo Pertini di Vernio e l’Istituto Comprensivo Bartolini di Vaiano.

Ad oggi in Toscana sono arrivati circa 3mila 700 profughi, "ma il numero è in costante aumento" ha dichiarato il presidente della Regione Eugenio Giani in occasione della convenzione approvata con le associazioni di categoria degli albergatori. Oltre ai Cas e alberghi di prima accoglienza, con la convenzione le persone in fuga dall'Ucraina troveranno una prima ospitalità anche in altre strutture ricettive (Qui la notizia).