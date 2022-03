Orti sociali in Carraia a Empoli: pubblicata la graduatoria provvisoria

È stata pubblicata oggi, mercoledì 16 marzo 2022, la graduatoria provvisoria per la concessione per cinque anni di tre orti sociali nell’area di Carraia, a Empoli.

I tre terreni agricoli, gestiti dalla cooperativa sociale SintesiMinerva, si trovano in piazza Volta, a fianco della ferrovia, in fondo a Viale IV Novembre.

I lotti fanno parte del progetto ‘Centomila Orti in Toscana’, partito nel 2020, che prevede l’utilizzo e riqualificazione di terreni pubblici incolti per realizzare aree agricole a uso domestico o per attività sociali.

A seguito del bando, pubblicato lo scorso 1 febbraio, sono state presentate otto domande.

La graduatoria provvisoria è stata stilata in base ai titoli preferenziali stabiliti dal Regolamento considerando l’età, lo status occupazionale, la composizione della famiglia e l’ISEE del richiedente.

In caso di parità di punteggio sono considerate favorite le istanze in base all’ordine di arrivo, cioè la data di protocollazione.

Tenendo conto del punteggio raggiunto, l’assegnazione degli orti è stata poi stabilita nel rispetto delle tipologie dei terreni da assegnare, che prevedono la priorità per ortisti con età maggiore ai 65 anni (tipologia B) e compresa tra i 41 e i 65 anni (tipologia C), così come previsto dal bando.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa