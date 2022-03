San Casciano, partiti i lavori in via Borromeo per la sicurezza dei pedoni

Sono partiti i lavori per la sistemazione della banchina di via Borromeo, nei pressi del centro di San Casciano in Val di Pesa, finalizzati a mettere in sicurezza la viabilità pedonale lungo il tratto di strada compreso tra via Don Pellizzari e Villa Borromeo. L’opera, cofinanziata dalla Regione Toscana, ha previsto una spesa che supera complessivamente i 200mila euro. Il completamento è previsto entro i mesi estivi. "La sistemazione della banchina di via Borromeo - fa sapere il sindaco Roberto Ciappi - è un’opera necessaria ed è stata progettata per incrementare le condizioni di sicurezza a tutela dei pedoni lungo una viabilità molto transitata del capoluogo, l’opera pubblica serve a delimitare l'area riservata ai pedoni da quella per il transito dei veicoli". Il tratto di strada comunale interessato dall’opera pubblica è di circa di circa 350 metri.

Un lavoro analogo è stato realizzato e completato lungo via Cassia. L’amministrazione comunale ha risistemato e realizzato il camminamento pedonale che consente di percorrere in sicurezza un tratto della viabilità che va dall’ingresso del centro abitato alla zona ex Macelli. Il lavoro ha previsto la realizzazione della banchina, l’asfaltatura del piano viario, seguito dalla posa di alcune alberature e l’installazione dei corpi luce. Anche in questo caso si è trattato di un intervento che ha interessato una delle principali arterie di collegamento del territorio chiantigiano. Il tratto nello specifico su cui è intervenuto il Comune è quello che dalle prime abitazioni poste all’ingresso al paese arriva alla sede degli agenti della Polizia locale. L’investimento relativo alla banchina della Cassia, finanziato dalla Regione Toscana, nell’ambito di uno specifico bando di rilevanza pubblica sulla sicurezza stradale, è costato 185mila euro con la compartecipazione dell’amministrazione comunale.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Chianti Fiorentino